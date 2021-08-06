Обвиняемый в убийстве семьи в Хакасии назвал свой мотив

Следственный комитет России опубликовал видео следственного эксперимента с участием Федора Панова, обвиняемого в убийстве семьи Хнычевых в хакасском селе Джирим. Он признался, что причиной его жестокости стала ревность.

По данным СК, между Федором Пановым и дочерью убитой хозяйки дома Мариной Хнычевой были любовные отношения. Накануне преступления она рассталась с ним. За это он решил лишить ее всей семьи. Панов убил ее родителей, дядю, брата и восьмилетнюю дочь.

В жизни Панова это не первая семья, которую он лишает жизни. Около 18 лет назад он убил мать с дочерью, за что отсидел 17 лет. После освобождения мужчина должен был уехать в Омск, где за ним установили административный надзор сроком на три года. Однако он приехал к себе в родное село.

После убийства Хнычевых задержать Панова удалось местным жителям, которые сначала сбили его на автомобиле, а затем пытались линчевать, но приехали полицейские.

Марина Хнычева пожелала ему сдохнуть в тюрьме. Сейчас она занята подготовкой похорон убитых близких. По словам женщины, ее ничего не связывало с Пановым. Она не собирается присутствовать на судебном заседании по избранию меры пресечения Панову.

Федора Панова арестовали на два месяца на время предварительного следствия.