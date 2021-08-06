Оставшаяся без семьи после бойни в Хакасии женщина пожелала убийце сдохнуть в тюрьме

Марина Хнычева, семью которой убил рецидивист Федов Панов в хакасском селе, пожелала ему сдохнуть в тюрьме. Сейчас она занята подготовкой похорон своих убитых близких.

По словам Хнычевой, ее ничего не связывало с Пановым, хотя накануне появлялась информация о том, что он вырезал ее семью из-за того, что Марина отвергла его, сообщал источник РЕН ТВ.

«Чтобы он сдох, скотина, там. Сгнил!» — заявила Хнычева газете «Известия».

Она не собирается присутствовать на судебном заседании по избранию меры пресечения Панову. Известно, что он освободился из тюрьмы в феврале этого года, куда его отправили за убийство матери и дочери. После освобождения его отправили в Омск. Там за ним установили административный надзор сроком на три года.

Но преступник вернулся в село Джирим и устроил бойню, убив семью из пяти человек. Его жертвами стали женщина, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Погибшей девочке было семь лет. Панова смогли задержать местные жители. Для этого им пришлось сбить его автомобилем, а потом связать.