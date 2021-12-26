Обвиняемый рассказал, как поджег вторую «Ленту» в Томске

Молодой житель Томска, который обвиняется в поджоге второго гипермаркета «Лента», на допросе в полиции признался, что устроил пожар в магазине и объяснил, как он это сделал. Видео опубликовало региональное УМВД.

Мужчина рассказал, что специально поехал в «Ленту», чтобы устроить поджог в отделе пиротехники. С собой он ничего не брал, растворитель и газовую горелку взял уже в торговом зале.

Против жителя Томска возбудили дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ему предъявлены обвинения. Сейчас он задержан.

По предварительным данным полиции, обвиняемый взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость, затем облил ей пиротехнические изделия и совершил поджог. В результате ЧП никто не пострадал.

В минувший вторник, 21 декабря, в Томске сгорела «Лента» на улице Елизаровых. Поджог тоже был совершен в отделе с пиротехникой. В преступлении обвиняется сотрудник компании-подрядчика. Он пояснил, что устроил пожар, потому что его разозлил менеджер.