Подозреваемый в поджоге «Ленты» рассказал, что его взбесил менеджер

Подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске рассказал, что на такой поступок его толкнуло поведение менеджера. Женщина делала ему замечания из-за того, что он не так вешал ценники. В какой-то момент ему это надоело, а затем «голоса в голове» подсказали дальнейший план действий.

Подробности беседы мужчины с правоохранителями опубликовал Telegram-канал Shot. По словам Александра (так зовут подозреваемого), менеджер просто его взбесила, поэтому он взял жидкость «Уайт-спирит», облил ящик с пиротехникой, поджег и ушел из ТЦ.

Источник Shot уточнил, что когда полиция пришла к нему домой, подозреваемый спокойно лежал на диване. Вероятно, он был не в курсе масштаба пожара, который произошел в гипермаркете. По данным Telegram-канала, ущерб, предварительно, превысил два миллиарда рублей. И в эту сумму не входит стоимость сгоревших товаров.

Пламя в ТЦ ранее успело распространиться на пять тысяч квадратных метров, у здания частично обвалилась крыша. Из центра успели эвакуировать 200 человек. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время прямой линии сообщил, что всех находившихся внутри посетителей и сотрудников вывели на улицу, в результате никто не пострадал, сообщало РИА «Новости». В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили, что к дежурящим на месте врачам скорой помощи никто не обращался.

Подозреваемого в поджоге гипермаркета задержали по горячим следам. По данным регионального УМВД, мужчине 33 года, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.