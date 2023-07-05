Криминал 05 июля 2023, 19:34 Обвиняемых в подрыве Крымского моста оставили в СИЗО Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о подрыве Крымского моста до 8 октября РИА «Новости»

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Пять фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту останутся в следственном изоляторе до 8 октября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы сообщил ТАСС.

В ведомстве заявили, что с ходатайством о продлении ареста обратились следователи. Суд просьбу силовиков удовлетворил.

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В следственном изоляторе остались Артем и Григорий Азатьяновы, Владимир Злоба, Роман Соломко и Артур Терчанян.

По данным ФСБ, груз со спрятанной бомбой отправили из морского порта Одессы в город Русе в Болгарии. Оттуда его переслали уже в морской порт Поти в Грузии. Следующей точкой на пути следования стала Армения, где груз прошел таможню Евразийского союза, а после через Грузию въехал в Россию.

Получивший доступ к постановлению об аресте «Московский комсомолец» узнал роль каждого обвиняемого в подрыве на Крымском мосту. Соломко занимался сбором информации для организаторов теракта. С августа по октябрь прошлого года он находился в Херсоне, где разработал способ доставки взрывчатки из другой страны в Россию.

Фуры для перевозки опасного груза Соломко помог организовать Злоба. Взрывчатку в Россию ввез водитель Терчаняна. В Армавире машину встретили братья Азатьяновы. Артем Азатьянов согласовал доставку взрывчатки на складе, а Григорий предоставил помещение.

Пока груз хранился на складе, Злоба арендовал еще одну фуру, куда положили взрывчатку. Водителю вручили фальшивые документы, где адресом получателя груза указали Симферополь.

Взрыв на Крымском мосту прогремел в октябре 2022 года, когда на переправу заехал грузовик. От детонации загорелись цистерны грузового поезда. На месте погибли четыре человека, а также обрушились два пролета автомобильной части моста.