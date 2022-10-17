Московский суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту | 360°

Криминал 17 октября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Московский суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту Басманный суд Москвы арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы отправил под арест троих граждан России, их обвиняют по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Фигурантов заключили под стражу на два месяца.

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«Суд постановил избрать в отношении Былина А. Г., Антипова О. А., Тяжелых Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

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Всем им предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Максимальное возможное наказание — 20 лет лишения свободы.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли три человека, загорелись семь топливных цистерн, частично обрушились два автомобильных пролета. Движение автобусов по мосту возобновили утром 17 октября.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и установил 12 подозреваемых. В их числе — Роман Соломко.

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