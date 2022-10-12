Установлен маршрут следования груза со взрывчаткой к Крымскому мосту | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 10:03 Поделиться Telegram

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Viber Установлен маршрут следования груза со взрывчаткой к Крымскому мосту ФСБ установила маршрут следования груза со взрывчаткой к Крымскому мосту РИА Новости

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Взрывное устройство, которое привели в действие в грузовике на Крымском мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной пленкой, сообщили в ФСБ. Ведомство установило весь маршрут следования опасного груза перед терактом 8 октября.

Сначала паллеты с пленкой, где было спрятано взрывное устройство, отправили из морского порта Одессы в город Русе в Болгарии. Оттуда его переслали уже в морской порт Поти в Грузии. Следующей точкой на пути следования стала Армения.

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Пересылку обеспечивали два украинца — 47-летний Михаил Цюркало и 43-летний Роман Соломко, граждане Грузии — Сандро Иносариадзе и брокер по имени Леван, а также 37-летний гражданин Армении Артур Терчанян.

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В Ереване паллеты с пленкой пробыли с 29 сентября по 3 октября. Там груз растаможили по правилам ЕврАзЭС, подменили документы, чтобы отправителем и получателем были уже другие фирмы.

Затем на фуре DAF, зарегистрированной в Грузии, паллеты с пленкой попали в России через пункт пропуска «Верхний Ларс». На оптовой базе в Армавире грузовик разгрузили 6 октября.

В пятницу, 7 октября, Соломко, еще один украинец Владимир Злоба и пять россиян, личности которых тоже уже установили, занялись тем, что снова поменяли документы на груз. Отправителем на этот раз стала ульяновское ООО «ТЭК-34», а получателем несуществующая фирма в Крыму. В тот же день рулоны с пленкой загрузили в фуру Махира Юсубова, после чего он выехал в Симферополь.

В субботу, 8 октября, в 06:03 грузовик подорвали на Крымскому мосту.

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