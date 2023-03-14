Эксклюзив 14 марта 2023, 14:48 Обвиняемые по делу об избиении мужчины в метро получили до 12 лет колонии Суд дал обвиняемым по делу об избиении мужчины в метро от 8,5 до 12 лет колонии Соцсети

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Измайловский суд Москвы вынес приговор трем выходцам из Дагестана. Они получили от 8,5 до 12 лет лишения свободы за избиение мужчины в вагоне поезда московского метро. Об этом сообщил ТАСС.

Самый большой срок получил Магамали Ханмагомедов за покушение на убийство, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

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«Назначить ему общий срок в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласила приговор судья Лилия Базвалова.

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Его сообщника Ибрагима Мусалаева признали виновным в угрозе убийства, покушении на убийство, нападении на сотрудника правоохранительных органов. Он получил 11 лет колонии строгого режима. Третьего фигуранта дела — Гасана Залибекова — лишат свободы на 8,5 года за попытку убийства. Всем троим также назначили ограничение свободы сроком на один год.

Сам конфликт произошел в октябре 2021 года в вагоне поезда между станциями «Первомайская» и «Измайловская» Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Тогда трое мужчин напали в поезде на пассажира, который вступился за девушку. Пострадавшего зовут Роман Ковалев. Его девушка Анна сказала «360», что он не присутствовал на заседании.

«Я пока сама не буду убеждена, не увижу… С Ромой обсудим. Очень долго ждали, как там все решится», — сказала она.

Ковалева после избиения госпитализировали, он провел в больнице почти две недели. Ему потребовались операции на глазнице и на носу.