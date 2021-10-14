Избитый дагестанцами москвич Роман Ковалев рассказал о своем состоянии

Роман Ковалев, пострадавший во время драки с дагестанцами в московском метро, все еще находится в больнице. О выписке речь пока не идет, но у него уже начало восстанавливаться зрение. Об этом пострадавший рассказал в беседе с «360».

По словам Ковалева, сейчас у него температура и слабость, зато есть положительная динамика с глазами — зрение постепенно возвращается.

Он добавил, что не нашел ничего обидного в недавнем посте экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который посмеялся над своим бывшим противником Конором Макгрегором, сделав отсылку к избиению в метро.

«Просто штука. Я сначала думал, что это фейк, когда мне скинули. Это просто юмор», — сказал Ковалев.

Ковалева жестоко избили три дагестанца в метро, когда он заступился за девушку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин после этого вручил ему медаль «За доблесть и отвагу».

Накануне Нурмагомедов опубликовал в Stories фото Макгрегора, поинтересовавшись от его лица, почему у него нет медали от главы СК РФ.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал спортсмен.

Реакция от Макгрегора не заставила себя долго ждать. Он опубликовал фото Нурмагомедова, написав, что ему тоже нужна медаль за то, что он «обделался».