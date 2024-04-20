Криминал 20 апреля 2024, 14:21 Обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве взяли под стражу Прокуратура Москвы: суд взял под стражу обвиняемого в убийстве матери и бабушки

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Суд заключил под стражу 33-летнего обвиняемого в убийстве матери и бабушки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине вменили убийство двух лиц (часть 2 статьи 105 УК России). Максимальная санкция — 20 лет лишения свободы.

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«Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — отмечается в сообщении.

Преступление произошло 17 апреля в квартире жилого дома на улице Тайнинской. По предварительным данным, злоумышленник набросился на членов семьи с ножом. Он нанес матери и бабушке несовместимые с жизнью травмы из личной неприязни.

Суд учел позицию Бабушкинской межрайонной прокуратуры.

Утром 20 апреля в Балашихе расстреляли владельца круглосуточного магазина. Тело 60-летнего предпринимателя нашли возле многоэтажки. По факту убийства возбудили уголовное дело. СМИ писали, что мужчину подкараулили и расстреляли в упор.