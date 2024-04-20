Важное 20 апреля 2024, 12:43 Появились новые фото с места убийства балашихинского бизнесмена Прокуратура взяла под контроль дело об убийстве бизнесмена в Балашихе Прокуратура Московской области

Читать 360tv в

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства предпринимателя в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли утром 20 апреля у подъезда жилой многоэтажки в Балашихе. Прокуратура опубликовала кадры с места преступления, на них запечатлен пистолет и гильза от пули.

Реклама

«Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — передали в пресс-службе.

Прокуратура Московской области

Уголовное дело возбудили по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». В настоящее время полицейские разыскивают преступника.

Как стало известно ранее, убитый владел круглосуточным магазином. Злоумышленник подкараулил свою жертву возле дома и расстрелял в упор. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.