Происшествия 17 апреля 2024, 22:58 Мужчина убил мать и бабушку на северо-востоке Москвы Орудие убийства двух женщин на северо-востоке Москвы нашли на месте преступления Пресс-служба Следственного комитета

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Мужчина нанес множественные ножевые ранения матери и бабушке, в результате которых они скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

Все произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. Злоумышленник нанес своим ближайшим родственницам травмы, не совместимые с жизнью. По его словам, он сделал это из-за личных неприязненных отношений. Потерпевшие скончались на месте.

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В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об аресте 47-летнего жителя Москвы, признавшегося в убийстве 46-летнего собутыльника. По предварительным данным, мужчины поругались, один из них убил второго, расчленил его тело и спрятал в лесополосе, а чтобы замести следы, переписывался от имени собутыльника с его отцом.