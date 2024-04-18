Криминал 18 апреля 2024, 20:09 Обвиняемого в госизмене Куранова приговорили к семи годам строгого режима Суд приговорил ученого Куранова к семи годам колонии по делу о госизмене Pxhere

Читать 360tv в

Петербургский городской суд приговорил ученого Александра Куранова к семи годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

«Дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа „Совершенно секретно“», — уточнила Лебедева.

Реклама

Куранову дали семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей. Как отметила руководитель объединенной пресс-службы, наказание меньше, чем предусмотрено статьей.

«У нас, на секундочку, первая инстанция суда субъекта, а значит дела сложные и объемные», — добавила Лебедева.

Генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова задержали в августе 2021 года. Ученый неоднократно участвовал в международных встречах. На протяжении многих лет являлся организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике». Куранова подозревали в передаче иностранцу сведений о научных разработках, содержащих гостайну. Мужчина участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», которым интересовались, в частности, США.