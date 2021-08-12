Подозреваемого в госизмене главу НИПГС отправили в СИЗО

Гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова, подозреваемого в госзимене, отправили под стражу до 9 октября. Такое решение в четверг принял Лефортовский суд Москвы.

Сотрудники ФСБ ранее задержали главного конструктора НИПГС по делу о государственной измене. Следователи ходатайствовали перед судом об избрании Куранову меры пресечения в виде ареста на два месяца. Требование удовлетворили.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Куранова подозревают в передаче иностранцу сведений о научных разработках, содержащих гостайну. Другой собеседник агентства рассказал, что Куранов участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс». Это разработка еще советских времен, но в 2000-е работа над ней продолжилась. Источник утверждает, что в ходе разработки велась работа с иностранцами, интерес к «Аяксу» в том числе проявляли США и Китай.

Куранов занимался разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах. Он является доктором технических наук, профессором кафедры систем и технологий управления СПбПУ, гендиректором и главным конструктором ОАО «НИПГС».

Обвинение Куранову пока не предъявлено. Он проходит по делу как подозреваемый.