В Москве ФСБ задержала генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова. Он проходит по уголовному делу о государственной измене.

ФСБ намерена ходатайствовать об аресте подозреваемого на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов», — сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия уже поступило в Лефортовский суд Москвы, детали уголовного дела не уточняются.

Александр Куранов неоднократно участвовал в международных встречах. На протяжении многих лет являлся организатором российско-американского Международного симпозиума «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», проходящего в Санкт-Петербурге на базе холдинговой компании «Ленинец».

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) завести уголовное дело о возможной государственной измене президента Владимира Зеленского и его окружения. Якобы глава государства сорвал операцию по задержанию людей, которые были сотрудниками ЧВК «Вагнер».