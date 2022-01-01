Облитая кислотой в Петербурге девушка сообщила о своем самочувствии

Девушка, которую вместе с бойфрендом облили кислотой прямо на улице в Санкт-Петербурге, вышла из комы, находится в сознании и самостоятельно ест. О том, как она себя чувствует, пострадавшая смогла рассказать своему парню, а он донес ее слова до журналистов kp.ru.

«Она чувствует себя хорошо. Оба глаза видят, но один хуже. Все понимает и осознает. Сейчас ее мучает неспокойный сон. В целом, как и у меня было, пока таблетки не выписали», — сообщил он. Теперь девушку ожидает несколько операций по пересадке кожи — кислота попала ей в лицо. Девушка, которой нет 18 лет, получила химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, а также химический ожог роговиц.

Сам потерпевший Михаил описывает, что преступление произошло на улице, подозреваемый выслеживал его и девушку, долгое время шел вслед за ними, а потом со спины облил кислотой. В ответ парень применил перечный баллончик, и атаковавший убежал. Сейчас он задержан, возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Известно, что в нападении обвиняют бывшего молодого человека пострадавшей девушки. Он не скрывает, что причиной его поступка стала ревность. Он поделился, что его любовь к девушке была платонической, а ее интерес к другому молодому человеку он счел изменой.