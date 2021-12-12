Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в нападении на девушку с серной кислотой

Мужчину, обвиняемого в нападении на бывшую девушку в Петербурге, отправили в СИЗО. Пострадавшая была облита водой с серной кислотой на набережной канала Грибоедова.

Обвиняемого зовут Даниил Кот, уточнили в объединенной пресс-службе судов города. Раньше мужчину звали Талибов Даниял Мустафаевич. На заседании Октябрьского районного суда он заявил, что признает свою вину в преступлении и раскаивается.

По словам Кота, пострадавшая ему изменила, поэтому он так поступил. На вопрос, о какой измене может идти речь, если никаких близких отношений с девушкой у него не было, Кот объяснил, что любовь у них была платоническая, а после совершенного он даже пытался покончить с собой, но не смог. Против меры пресечения он не возражал.

По данным следствия, преступление было совершено 10 декабря вечером у дома 86 на набережной канала Грибоедова. Обвиняемый поссорился с потерпевшей и специально вылил ей на голову серную кислоту с водой, которая была у него с собой в бутылке. Пострадавшей нет 18 лет.

Она получила химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени. В общей сложности пострадали 11% поверхности тела, а также химический ожог роговиц. По факту случившегося было возбуждено дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Молодой человек, который находился рядом с пострадавшей в момент нападения, рассказал 78.ru, что девушку ввели в медикаментозную кому.

«Она лишилась уха, у нее расплавилась половина лица, роговица глаза отошла <…>Сейчас она до сих пор в реанимации», — добавил он.