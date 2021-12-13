Петербуржец, чью девушку облили кислотой, уверен, что ее хотели убить

Жителя Санкт-Петербурга вместе с его девушкой облили кислотой, подозревается ее бывший ухажер. Пострадавший по имени Михаил рассказал корреспонденту «360», что тот звонил ему ранее и жаловался на жизнь.

Сам Михаил описывает, что преступление произошло на улице, подозреваемый, которого зовут Даниил, выслеживал его и девушку Аню, долгое время шел вслед за ними, а потом со спины облил кислотой. В ответ Михаил применил перечный баллончик, и атаковавший убежал.

«Он мне звонил среди ночи ранее. Сначала жаловался на жизнь, рассказывал, что хотел убить себя, говорил, как живет сейчас», — говорит Михаил.

Пострадавший считает, что необходимо возбуждать дело по статье о покушении на убийство.

«Не меньше десяти лет надо дать», — уверен он. О состоянии девушки Михаил комментарии давать отказался.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Даниила и возбудил дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Аня, которой нет 18 лет, получила химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени, а также химический ожог роговиц.