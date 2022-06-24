Прокуратура проверит детсад в Лобне после сообщения об избиении ребенка

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту размещенного в социальных видеоролика, на котором воспитатель детсада применила физическую силу к ребенку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На видеоролике видно, как воспитатель детсада № 14 «Радуга» в Лобне применила физическую силу в отношении четырехлетней воспитанницы.

Правоохранители установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре Подмосковья.

Ранее прокуратура в Одинцове организовала проверку по факту избиения двух маленьких детей. Также в Подольске начали расследование после отравления детсадовцев.