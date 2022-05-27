Прокуратура и СК проверят детсад в Одинцове после сообщений об избиении двоих детей

Прокуратура Подмосковья и сотрудники регионального ГСУ СКФ начали проверку сообщений о том, что воспитатель детсада в Одинцове избил двух маленьких детей. Об этом заявили в пресс-службе ведомств.

В ГСУ СК РФ Московской области сообщили, что начали доследственную проверку после появления в СМИ публикаций о том, что в одном из детских садов в городе Одинцово воспитатель нанес травмы двум трехлетним детям.

Следователи опросят воспитателя и его коллег. Запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре сообщили, что дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям сотрудников детсада, которые несут ответственность за безопасность и здоровье воспитанников. По итогам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.