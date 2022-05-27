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    27 мая 2022, 13:45

    Прокуратура и СК проверят детсад в Одинцове после сообщений об избиении двоих детей

    Ольга Назаркина

    Прокуратура Подмосковья и сотрудники регионального ГСУ СКФ начали проверку сообщений о том, что воспитатель детсада в Одинцове избил двух маленьких детей. Об этом заявили в пресс-службе ведомств.

    Прокуратура и СК проверят детсад в Одинцове после сообщений об избиении двоих детей

    В ГСУ СК РФ Московской области сообщили, что начали доследственную проверку после появления в СМИ публикаций о том, что в одном из детских садов в городе Одинцово воспитатель нанес травмы двум трехлетним детям.

    Следователи опросят воспитателя и его коллег. Запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    В прокуратуре сообщили, что дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям сотрудников детсада, которые несут ответственность за безопасность и здоровье воспитанников. По итогам при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.