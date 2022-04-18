Прокуратура начала проверку после отравления детсадовцев в Подольске

Воспитанников подольского детсада в возрасте от трех до семи лет госпитализировали с признаками отравления. Прокуратура Московской области уже начала проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, с признаками отравления госпитализированы 13 детей в возрасте от трех до семи лет. Проведение проверки поручено Подольской городской прокуратуре. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания», — написали представители прокуратуры.

Отравление воспитанников подольского детсада произошло 14 апреля. Недомогание почувствовали 19 детей, у них заболел живот и поднялась температура. Из них 13 госпитализировали. Врачи обнаружили у детей сальмонеллез. Вероятно, болезнетворный микроб был в свекольном салате, который в тот день подавали в столовой.