Новый фигурант появился в деле петербургских самокатчиков

Петербургские следователи завели уголовное дело в отношении сервиса по прокату самокатов. На минувшей неделе двое молодых людей взяли там средства передвижения и сбили прохожих на Невском проспекте. Как сообщила пресс-служба городского следственного управления, действия владельцев проката попали под статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, неустановленные предприниматели сдали в аренду двум молодым людям электросамокаты. Действовали владельцы проката из корыстных побуждений, не подумав о безопасности других участников дорожного движения.

14 мая один из арендаторов, проезжая по Невскому проспекту, сбил мужчину. Затем вместе со своим другом он избил пострадавшего. Получившего травмы потерпевшего госпитализировали.

Следователи отметили, что сервис проката не принял мер, обеспечивающих безопасность пешеходов, и не предусмотрел правила использования электросамокатов, как того требует закон.

Сбившие пешеходов в центре Санкт-Петербурга молодые люди попали в объектив камер наблюдения. Они ездили по проезжей части Невского проспекта, мешая проходу пешеходов. Нескольких человек они сбили, а с одним ввязались в драку.

Личности самокатчиков установили, это оказались молодые люди 20 и 21 года. Их оперативно задержали. Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас идут поиски других участников происшествия.