Новые камеры установят в районе убийства девочки в Тюмени

Девять новых камер видеонаблюдения установят в районе Лесобаза в Тюмени, где нашли тело изнасилованной и убитой восьмилетней школьницы. Об этом сайту Neft сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Дополнительные девять камер установят в сквере «Казачьи луга». Он находится в 700 метрах от места, где обнаружили тело восьмилетней школьницы. Сейчас в микрорайоне работает шесть камер, сообщила глава ведомства Мария Рудзевич.

Подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки, которая пропала 30 июня, задержали 25 августа. Им оказался 40-летний уроженец Сургута. Он признал вину и сознался в содеянном.

Труп девочки обнаружили 19 августа. Обвиняемый рассказал в ходе допроса, что несколько дней хранил тело школьницы в холодильнике, после чего упаковал ее в коробку, положил в пакеты и обмотал скотчем. И 17 августа он спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное, где ее впоследствии и нашли.

Суд в пятницу отправил мужчину под арест на два месяца. Его адвокат не стал обжаловать это решение.