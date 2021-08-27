Адвокат обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени не будет обжаловать его арест

Защита Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, не будет обжаловать его арест. Об этом адвокат сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Ленинский районный суд отправил Бережного на два месяца в СИЗО, где он пробудет как минимум до 25 октября. Но обычно обвиняемых по таким статьям держат под стражей до вынесения приговора. Судебное заседание провели в закрытом режиме. Дальнейшее следствие также не будет открытым, поскольку речь идет об убийстве малолетней девочки.

Сам Бережной не стал общаться с журналистами. Их вопросы он проигнорировал.

Следователи между тем расследуют аналогичное дело об убийстве 12-летней девочки в Нягани в ХМАО, которая тоже была задушена. Преступление было совершено 10 лет назад, когда там проживал подозреваемый в убийстве тюменской школьницы. Тело девочки в Нягани нашли 30 апреля 2011 года в канализационном колодце в лесном массиве, она была задушена накануне, когда возвращалась со школы.

Бережной ранее сознался в убийстве и изнасиловании девочки в Тюмени.