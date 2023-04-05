Эксклюзив 05 апреля 2023, 12:57 Новую экспертизу проведут после просьбы Бекмансурова изменить ему группу инвалидности Источник «360»: экспертиза пройдет из-за просьбы Бекмансурова изменить группу инвалидности РИА «Новости»

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Суд назначил проведение новой судебной экспертизы по делу пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Это связано с тем, что обвиняемый попросил изменить ему группу инвалидности, сообщил источник «360».

Стрелок пожаловался на плохое зрение и на проблемы с психическим состоянием. Ранее на этой неделе стало известно, что Бекмансуров обратился в суд и заявил, что специалисты неправильно оценили его состояние здоровья.

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Он выразил мнение, что ему не подходит третья группа инвалидности и ее нужно изменить на вторую. Такая мера помогла бы ему облегчить условия труда и получить более высокие выплаты.

Тимур Бекмансуров осенью 2021 года устроил бойню в Пермском университете. Он застрелил шесть человек, еще порядка 40 пострадали. Инспектор ДПС смог нейтрализовать преступника, убийце из-за полученных ранений пришлось ампутировать часть ноги. Бекмансуров получил пожизненный срок.