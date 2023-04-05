05 апреля 2023, 12:57
Новую экспертизу проведут после просьбы Бекмансурова изменить ему группу инвалидности
Источник «360»: экспертиза пройдет из-за просьбы Бекмансурова изменить группу инвалидности
Суд назначил проведение новой судебной экспертизы по делу пермского стрелка Тимура Бекмансурова. Это связано с тем, что обвиняемый попросил изменить ему группу инвалидности, сообщил источник «360».
Стрелок пожаловался на плохое зрение и на проблемы с психическим состоянием. Ранее на этой неделе стало известно, что Бекмансуров обратился в суд и заявил, что специалисты неправильно оценили его состояние здоровья.
Реклама
Он выразил мнение, что ему не подходит третья группа инвалидности и ее нужно изменить на вторую. Такая мера помогла бы ему облегчить условия труда и получить более высокие выплаты.
Тимур Бекмансуров осенью 2021 года устроил бойню в Пермском университете. Он застрелил шесть человек, еще порядка 40 пострадали. Инспектор ДПС смог нейтрализовать преступника, убийце из-за полученных ранений пришлось ампутировать часть ноги. Бекмансуров получил пожизненный срок.
Стрельба в ПГНИУ в Перми
Реклама
Реклама