Происшествия 29 марта 2024, 17:16 Раскрыто имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Нового обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд

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В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по девятому фигуранту дела о теракте в Crocus City Hall. Им оказался уроженец Таджикистана Назримад Лутфуллои. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Назримаду Лутфуллои предъявили обвинение по статье о террористическом акте. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Во время открытой части заседания стало известно, что иностранцу 24 года, он холост, детей нет.

Назримад Лутфуллои имеет высшее образование, ранее судим не был. До задержания он жил в хостеле недалеко от метро «Щелковская».

В субботу, 23 марта, Назримада Лутфуллои остановили полицейские у Crocus City Hall для проверки на причастность к теракту. Силовики потребовали предъявить документы, в ответ иностранец начал нецензурно выражаться. Его задержали.

В понедельник, 25 марта, Преображенский суд арестовал иностранца на 15 суток за мелкое хулиганство. В ходе слушания он признал вину.