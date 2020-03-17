Няню-убийцу из Тюменской области отправили на принудительное лечение

Виктория Айметдинова отнесла в лес пятимесячного ребенка и убила его там. Следователи завели дело, а врачи нашли нарушения психики. По итогам очередного заседания суда няню отправили на принудительное лечение.

Информацию о принудительном лечении Айметдиновой «360» подтвердили и в Заводоуковском районном суде Тюменской области.

«Согласно постановлению суда, Айметдинова признана невменяемой, и в отношении нее применена мера принудительного медицинского характера», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Слушание дела проходило утром 17 марта в Заводоуковском районном суде. В конце декабря стало известно, что 23-летняя девушка страдает шизофренией и начальной стадией алкоголизма. К таким выводам медики пришли после проведения психиатрической экспертизы.

Айметдинову задержали после того, как 24 сентября 2019 года она убила пятимесячного малыша. Девушка работала няней в Заводоуковске. В тот день она похитила ребенка, принесла в лес рядом с домом и убила. Нашли няню только на следующий день, в руках она держала мертвого младенца. Следователи завели уголовное дело о похищении несовершеннолетнего и убийстве. После этого началось расследование и назначение различных экспертиз.