Няню-убийцу из Тюменской области арестовали

Виктория Айметдинова, которую подозревают в убийстве младенца в Тюменской области, арестована. Ранее ее задержали в лесу.

Няня с судимостями — к беде - В Тюменской области судимая девушка жестоко убила младенца, которого ей доверили Подробнее

Айметдиновой предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением» и «Похищение несовершеннолетнего». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие считает, что 24 сентября около 12:00 23-летняя Виктория похитила пятимесячного ребенка из дома. После этого в лесу недалеко от Заводоуковска, она убила младенца. Спустя некоторое время девушку нашли и задержали. Она находилась в лесу, с ней рядом был убитый малыш.

Во время допроса няня признала свою вину. Теперь обвиняемая будет находиться под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Известно, что девушка около трех лет жила в семье ребенка, которого убила. Молодая женщина встречалась со сводным братом младенца. По предварительной версии, она поссорилась со своим молодым человеком. Когда Виктория пришла забирать вещи из квартиры, то родители новорожденного мальчика попросили ее за ним присмотреть, а сами уехали на похороны.