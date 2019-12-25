Няня, убившая младенца в Тюменской области, признана невменяемой
Няня Виктория, похитившая и убившая пятимесячного ребенка в городе Заводоуковске Тюменской области, признана невменяемой. Об этом сообщило ИА URA.RU.
Виктория Айметдинова прошла психиатрическую экспертизу. Врачи установили, что женщина страдает шизофренией и начальной стадией алкоголизма, написало ИА Nation News.
«Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», — заявили эксперты.
Трагедия случилась 24 сентября. Пятимесячный ребенок пропал из дома в Заводоуковске вместе с присматривающей за ним сожительницей его сводного старшего брата. Родители малыша оставили их всего на полтора часа, уехав на похороны. Айметдинову нашли 25 сентября, в руках она держала мертвого младенца.
Материалы дела направлены в прокуратуру для передачи в суд.