Няня, убившая младенца в Тюменской области, признана невменяемой

Виктория Айметдинова прошла психиатрическую экспертизу. Врачи установили, что женщина страдает шизофренией и начальной стадией алкоголизма, написало ИА Nation News.

«Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении», — заявили эксперты.

Трагедия случилась 24 сентября. Пятимесячный ребенок пропал из дома в Заводоуковске вместе с присматривающей за ним сожительницей его сводного старшего брата. Родители малыша оставили их всего на полтора часа, уехав на похороны. Айметдинову нашли 25 сентября, в руках она держала мертвого младенца.

Материалы дела направлены в прокуратуру для передачи в суд.