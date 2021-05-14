Нижегородский СК не подтвердил задержание предполагаемого убийцы школьницы

Следственный комитет пока не подтверждает информацию о задержании подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области. Ранее об этом сообщил ряд СМИ.

В ведомстве заявили, что расследование дела продолжается. Предполагаемый преступник попал на камеры внешнего видеонаблюдения. Мужчина передвигался на велосипеде и был одет в камуфляж. Лицо скрывала маска.

пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

В день убийства девочки он двигался по 1-й Лесной улице в сторону улицы Серова. Всех, кто может помочь в установлении его личности, просят обращаться в региональное СУ СК РФ.

Ребенка убили 13 мая. Девочка ушла из школы, позвонила маме и сказала, что идет домой. В итоге ее тело нашли в лесополосе недалеко от поселка Большое Козино. По не подтвержденным официально данным, на теле погибшей были следы сексуального насилия.

Местные жители заявили, что в автосервис приезжал неизвестный мужчина, который странно себя вел. Его личность пока не установлена. Мать убитой школьницы заявила, что в последнее время у дочери не появлялись новые подозрительные знакомые.