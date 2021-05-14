Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области задержали. Об этом сообщил Life Shot.

Только что задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы в Нижегородской области. Это 49-летний Сергей М. Он ранее судим за аналогичные преступления — изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Девочка из поселка Большое Козино пропала в минувший четверг, 13 мая. Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась из школы.

Полиция и волонтеры отправились на поиски. К вечеру труп школьницы нашли в лесополосе недалеко от поселка.