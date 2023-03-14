Эксклюзив 14 марта 2023, 22:19 «Никогда никого не обижал». Мать убитого в Подольске рассказала о сыне Мать убитого в подольском кафе парня рассказала, каким был ее сын

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Мужчину, которого обвиняют в убийстве парня в кафе «Шервуд» в Подольске, арестовали на два месяца. Мать погибшего рассказала «360», что ее сын при жизни никогда не с кем не конфликтовал.

«Замечательный был сын, добрый вежливый. Никогда ни с кем не конфликтовал, никогда никого не обижал. Какая-бы ситуация не была, никогда ни кому не нагрубит», — вспоминает Татьяна.

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Молодой человек пришел с армии и переехал из Пензенской области в Подольск. Служил в Росгвардии, а потом устроился работать охранником в ресторан.

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«Поселок у нас маленький и работы вообще нет. Тогда сын решил уехать в Подольск на постоянное место жительства. Мы часто с ним созванивались. Каждый день, через день. Бывало и два раза в день позвонит», — рассказала собеседница «360».

Мать погибшего не знает подробности следствия. Сейчас для нее главное похоронить сына, жизнь которого оборвалась в 23 года.

«Я не знаю, кто его убил. Никто мне не звонил. Ни полиция, никто мне ничего не сообщал. Не знаю, что произошло», — подытожила женщина.

Убийство молодого человека произошло в гриль-баре в ночь на 12 марта. Следственный комитет по Московской области предъявил подозреваемому обвинение по статье «Убийство».

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы к нему причастен хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков. Однако в СК опровергли эти слухи.