Криминал 13 марта 2023, 12:19 Подозреваемому в убийстве в гриль-баре жителю Подольска предъявили обвинение СК: жителю Подольска предъявили обвинение в убийстве мужчины в гриль-баре

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Жителю Подольска предъявили обвинение в убийстве мужчины, совершенном в гриль-баре в ночь на 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Подозреваемому вменили преступление по статье «Убийство». Следователи и криминалисты провели очные ставки и опознания.

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«Обвиняемый на допросе дал признательные показания, свидетели опознали в нем мужчину, который нанес смертельные ранения потерпевшему», — сообщили в СК.

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Также правоохранители по камерам наружного наблюдения изучили маршрут передвижения 27-летнего обвиняемого, изъяв его вещи и одежду, в которой он находился в момент убийства.

Во вторник, 13 марта, следствие подаст ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об убийстве 23-летнего мужчины в заведении стало известно утром 12 марта. В СМИ появилась информация, что якобы к нему причастен хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков. Однако в СК опровергли эти слухи.