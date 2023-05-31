Криминал 31 мая 2023, 15:10 Незаконный яхт-клуб обнаружили у блогера Блиновской и ее мужа Super.ru: суд приостановил деятельность яхт-клуба блогера Елены Блиновской и ее мужа Freepik

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Прокуратура нашла незаконный яхт-клуб создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской и ее мужа Алексея в Ярославской области. Об этом написал Telegram-канал Super.ru.

Супругам частично принадлежит глэмпинг «Точка Немо», расположенный на берегу Волги. Блиновская числится в списке инвесторов базы отдыха, а муж блогера владеет 25% бизнеса.

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Прокуратура выяснила, что яхт-клуб на территории глэмпинга работал без договора водопользования и регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам.

«Суд приостановил работу клуба до устранения нарушений», — сообщил Super.ru.

«Точка Немо» предлагает гостям размещение в домиках и SPA-программы в лесной бане или купели под открытым небом. На сайте глэмпинга Блиновских указано, что на его территории можно поуправлять парусной яхтой. Кроме того, на базе отдыха есть ресторан с авторской кухней.

Блиновская стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Суд отправил блогера под домашний арест до 26 июня. Муж создательницы «Марафона желаний» проходит по делу как пособник.

На 136 банковских счетах Блиновских арестовали миллионы рублей. Правоохранители обнаружили эти счета в процессе расследования уголовного дела.