Криминал 26 мая 2023, 14:50 Сотни миллионов рублей арестовали на 136 счетах Блиновской и ее мужа ТАСС: на 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей РИА «Новости»

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У блогера Елены Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей на 136 банковских счетах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что счета пары обнаружили в ходе расследования уголовного дела.

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«Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы 136 банковских счетов, принадлежащих обвиняемой, а также Блиновскому, которые были открыты в различных столичных банках», — заявил он.

Информацию об аресте 136 счетов блогера Елены Блиновской и ее супруга подтвердили в Пресненском суде Москвы.

Там пояснили, что следователи приняли обеспечительные меры в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Какую сумму держала в банках семья, в пресс-службе суда не уточнили.

Ставшая фигуранткой уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом и полным запретом на использование мобильной связи и интернетом даже через посредников. Муж Блиновской проходит по уголовному делу в качестве пособника.

После первой блокировки счетов в Telegram-канале автора «Марафона желаний» появилась просьба к подписчикам организовать сбор средств для оплаты услуг адвокатов и погашения задолженностей.