Эксклюзив 22 мая 2023, 14:21 Блиновской отказались отменять домашний арест Мосгорсуд отказал Блиновской в жалобе на домашний арест

Читать 360tv в

Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения блогеру Елене Блиновской. До 26 июня она пробудет под домашним арестом.

Сама Блиновская на заседание не явилась. Ее адвокат заявил, что блогер заболела. Согласно постановлению Мосгорсуда, решение о домашнем аресте фигурантки дела приняли законно. В жалобе на эту меру пресечения ей отказали.

Реклама

Домашний арест Блиновская отбывает в коттеджном поселке в Московской области. Там в день ее задержания провели обыски. СК публиковал видео следственных действий. Фигурантом уголовного дела стал и муж блогера.

Пока Блиновской запрещено пользоваться интернетом. Однако несколькими днями ранее от ее имени появились посты в Telegram, в которых она просила посодействовать ей финансово для оплаты услуг адвокатов. В этих же постах подписчиков поблагодарили за поддержку.