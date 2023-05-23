Эксклюзив 23 мая 2023, 21:33 «Не ожидали такого». Соседи рассказали о подростке, запершем в горящем сарае ребенка в Раменском Соседи хорошо отозвались о подростке, запершем школьника в горящем сарае в Раменском Пресс-служба МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Одним из участников ссоры с 11-летним мальчиком, погибшим в горящем сарае в Раменском городском округе, оказался ученик местной частной школы. Старшая по подъезду, где живет подросток, рассказала, что он вырос в хорошей семье и находился под постоянным контролем матери, поэтому его участие в гибели мальчика шокировало многих.

По ее словам, школьником постоянно занимался муж старшей сестры, поэтому подросток получал хорошее мужское воспитание.

Реклама

«Мать постоянно мониторила сына, спрашивала, где он. Сам мальчик вежливый, помогал пенсионерам доносить сумки. Бесхозным он точно не был. Поэтому мы не ожидали такого поворота», — отметила она.

По словам собеседницы, возможно, во всем виновата уличная компания, в которой оказался школьник. Но точно ответить она не может.

По данным следователей, тело погибшего 11-летнего мальчика нашли на месте сгоревшей деревянной постройки. По предварительным данным, он поссорился с компанией школьников, которые заперли его в сарае, а засов заколотили гвоздем.

Предварительная экспертиза показала, что очаг возникновения огня находился внутри помещения. Вскрыть дверь самостоятельно школьники не смогли и обратились за помощью к прохожим. По факту смерти ребенка следователи завели уголовное дело.

По словам местных жителей округа, в версию о том, что запертый ребенок поджег себя сам, они не верят. Но при этом они отметили, что сгоревшая постройка находилась на территории, где часто собирается молодежь, и ничем хорошим обычно эти встречи не заканчиваются.

Пока же недалеко от места гибели мальчика жители округа создали стихийный мемориал. Люди принесли туда цветы, игрушки, икону и фотографию погибшего.