Эксклюзив 23 мая 2023, 13:02 Стихийный мемориал создали на месте гибели сгоревшего заживо ребенка в Раменском Место стихийного мемориала на месте гибели мальчика в Раменском сняли на видео

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Стихийный мемориал создали в Раменском, неподалеку от места гибели 11-летнего мальчика, который заживо сгорел в заколоченном сарае. Местные жители принесли сюда цветы, игрушки, фото погибшего и икону.

Школьник погиб 19 мая. По факту случившегося возбудили уголовное дело. По предварительным данным СК, дети закрыли мальчика в сарае во время ссоры. Они заслонили дверь на засов и заколотили его гвоздем.

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После постройка загорелась. Как именно это произошло, установит пожарно-техническая экспертиза. Дети не смогли самостоятельно открыть дверь и попросили о помощи прохожих.

Но спасти ребенка не удалось. Его обгоревшее тело обнаружили в сарае прибывшие экстренные службы. Расследование уголовного дела продолжается.

Одна из местных жительниц в беседе с «360» отметила, что постройки, где погиб мальчик, давно пора было снести. По ее словам, владельцев у них нет. Там постоянно собирались дети и подростки.