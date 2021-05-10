Названы три версии крушения вертолета на Камчатке

Расследование уголовного дела по крушению вертолета Ми-2 на Камчатке продолжается. Следователи рассматривают три основные версии случившегося: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Вертолет Ми-2 пропал после вылета из аэропорта Кречет в минувшую субботу, 8 мая. На борту находились два человека: командир вертолета и пассажир.

Экипаж не вышел на связь в районе озера Котельное. Это была промежуточная остановка маршрута.

На поиски пропавшего вертолета направились специалисты. Обгоревшее воздушное судно нашли около села Чапаевка. Недалеко от места обнаружили два тела.

По факту крушения следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

В данный момент проводятся судебно-медицинские и химические экспертизы. С места изъяли образцы топлива. Следователи допросили специалистов, которые готовили вертолет к вылету, а также пообщались со свидетелями.

По данным экстренных служб, вертолет принадлежал местной рыбообрабатывающей компании. Экипаж выполнял коммерческий рейс по перевозке груза весом 200 килограммов.