Обгоревший вертолет Ми-2 обнаружили на Камчатке

Камчатские спасатели обнаружили обгоревшие остатки вертолета Ми-2, пропавшего 8 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Вертолет нашли в лесу у поселка Чапаевка.

«Данных о судьбе пассажира и экипажа пока нет», — уточнили в управлении.

Вертолет Ми-2 летел из города Елизово до реки Островной. На борту находились два человека. Борт принадлежал местной рыбообрабатывающей компании.

Обгоревший вертолет нашли сегодня в 12:05 по местному времени (03:05 по московскому).

Что стало причиной аварии, неизвестно.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, разработанный в подмосковном ОКБ им. М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Производство свернули в 1992 году. Всего было построено более 5,4 тысячи единиц.