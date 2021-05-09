Тела двух человек обнаружили на месте крушения Ми-2 на Камчатке

На месте крушение вертолета Ми-2 на Камчатке спасатели обнаружили тела двух человек — пассажира и пилота. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте.

«Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта и метрополитена“. Предварительно, два человека погибли», — рассказали в управлении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас следователи выехали на место происшествия. Вертолет Ми-2 пропал 8 мая — он перестал выходить на связь. Поисками занимались не только спасатели но и коллеги пропавших. Сегодня обгоревшие остатки транспорта нашли в лесу у поселка Чапаевка. Воздушное судно выполняло рейс аэропорт Елизово — посадочная площадка в районе реки Островной. Что стало причиной крушения пока неизвестно. В ближайшее время это выяснят специалисты.

Изначально в СМИ сообщали, что пропал вертолет Ми-8, принадлежавший частному лицу. Но в МЧС сообщили, что речь идет о вертолете Ми-2, который выполнял коммерческий рейс.

Ми-2 — советский многоцелевой вертолет, разработанный в подмосковном ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов.