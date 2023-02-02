Криминал 02 февраля 2023, 22:31 Названа дата обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала Суд обсудит последствия вердикта присяжных по делу Сергея Фургала 6 февраля РИА «Новости»

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Суд назначил дату обсуждения последствий обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля», — заявил судья.

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Коллегия присяжных признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем статьям обвинения. Речь идет об организации двух убийств, покушении на убийство дальневосточных предпринимателей, а также незаконном приобретении оружия.

Как следует из вердикта, Фургал не заслуживает снисхождения ни по одному из эпизодов. Бывшему губернатору грозит лишение свободы.

По версии следствия, экс-глава региона в 2004 году организовал убийство конкурента. Его подельниками стали деловые партнеры Николай Мистрюков и Андрей Карепов. Это первый эпизод, по которому обвинили Фургала.

Правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в июле 2020 года по делу об убийствах и покушениях на убийство дальневосточных предпринимателей. Своей вины он не признал.