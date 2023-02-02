Криминал 02 февраля 2023, 20:28 Присяжные признали экс-губернатора Хабаровского края Фургала виновным в покушении на убийство Экс-губернатора Хабаровского края Фургала признали виновным в покушении на убийство РИА «Новости»

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Коллегия присяжных посчитала доказанной вину бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Мнение присяжных в выступлении озвучил глава коллегии заседателей. По версии следователей, бывший губернатор в 2004 году вступил в сговор со своими деловыми партнерами Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым для организации убийства конкурента. Это первый эпизод, по которому обвинили бывшего губернатора.

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Среди других обвинений, которые предъявили Фургалу, — организация убийств предпринимателя Евгения Зори и его бывшего делового партнера Олега Булатова. Решения по ним присяжные пока не огласили.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по делу об убийствах и покушениях на убийство дальневосточных предпринимателей.

Следствие считает, что до прихода на государственную службу Фургал создал преступную группировку, которая занималась ликвидацией его бизнес-конкурентов. Своей вины Сергей Фургал не признал.