Криминал 08 декабря 2023, 15:21 Напавшего на клиента с ножом продавца шаурмы арестовали в Москве Суд в Москве арестовал продавца шаурмы за нападение на клиента с ножом Фото: Telegram-канал пресс-службы московских судов общей юрисдикции

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Таганский районный суд Москвы принял решение арестовать продавца шаурмы, который преследовал клиента с ножом для нарезки мяса. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия Согласно постановлению суда, 27-летний обвиняемый будет находиться под стражей в течение двух месяцев, до 6 февраля 2024 года.

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По информации СМИ, продавец шаурмы погнался за клиентом с тесаком за критику приготовленного блюда. Инцидент произошел 1 декабря в одном из круглосуточных заведений на Таганской улице.

Еще один похожий случай произошел в центре столицы на Бутырской улице. Мигрант из Узбекистана с ножом начал угрожать прохожим.