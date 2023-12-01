Происшествия 01 декабря 2023, 17:57 Продавец шаурмы в Москве погнался за клиентом с тесаком за критику блюда — СМИ SHOT: торговец шаурмой напал с тесаком на недовольного клиента РИА «Новости»

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Продавец шаурмы в столице повздорил с клиентом и погнался за ним с кухонным тесаком. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конфликт развернулся вечером в одном из столичных круглосуточных заведений, расположенных на Таганке.

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Ему удалось убежать. Нападавшего поймали, у него изъяли опасный кухонный инвентарь. Мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее кафе «Донер куры гриль» в Москве закрыли на три месяца из-за случая кишечной инфекции. Оказалось, что в заведении общественного питания наполнители для шаурмы хранились вне холодильника. Кроме того, повара не пользовались одноразовыми перчатками.