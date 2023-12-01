01 декабря 2023, 17:57
Продавец шаурмы в Москве погнался за клиентом с тесаком за критику блюда — СМИ
SHOT: торговец шаурмой напал с тесаком на недовольного клиента
Продавец шаурмы в столице повздорил с клиентом и погнался за ним с кухонным тесаком. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Конфликт развернулся вечером в одном из столичных круглосуточных заведений, расположенных на Таганке.По данным канала, посетитель назвал приготовленную для него шаурму недостаточно качественной. Это вызвало негодование 27-летнего продавца. Он схватил орудие для нарезки мяса и пустился в погоню за покупателем.
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Ему удалось убежать. Нападавшего поймали, у него изъяли опасный кухонный инвентарь. Мужчину доставили в отделение полиции.
Ранее кафе «Донер куры гриль» в Москве закрыли на три месяца из-за случая кишечной инфекции. Оказалось, что в заведении общественного питания наполнители для шаурмы хранились вне холодильника. Кроме того, повара не пользовались одноразовыми перчатками.
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