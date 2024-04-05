05 апреля 2024, 08:57
Напавшего на губернатора будут судить по делу о покушении
После нападения на губернатора Чибиса возбудили уголовное дело
Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В преступлении обвинили жителя города Апатиты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, задержанный 42-летний мужчина напал на губернатора и попытался его зарезать.
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«Житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан города, нанес ему удар ножом в живот», — указали в пресс-службе.
Сторона обвинения также заподозрила фигуранта уголовного дела в том, что он пытался скрыться с места преступления. Мужчину задержали представители Росгвардии.
Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. По этой статье Уголовного кодекса жителю Апатитов грозит наказание до 20 лет тюрьмы.
«Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры области», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев рассказал о состоянии раненого губернатора. Сотрудники больницы прооперировали Чибиса и поместили его в реанимацию.
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