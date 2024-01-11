Криминал 11 января 2024, 17:01 Напавшего на девочку в московском магазине взяли под стражу на два месяца Суд арестовал гражданина Кигизии, набросившегося на девочку в магазине в Москве

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Гражданина Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в магазине в Москве, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Судя по видео, мужчина появился в суде с синяком под глазом.

Постановление вынес Люблинский районный суд Москвы 11 января. Мужчина останется под стражей до 9 марта. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ). При этом, по данным пресс-службы прокуратуры Москвы, мужчина возражал против заключения под стражу — он заявил, что угрожал ребенку, будучи очень пьяным, и не планировал убивать девочку — хотел только выйти на улицу, прикрываясь ею, и отпустить.

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Обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается и остается на контроле прокуратуры Москвы.

Нападение произошло вечером 6 января. По словам отца девочки, иностранец, возможно, будучи пьяным, схватил ее за горло и пригрозил свернуть ей шею. Ребенок не пострадал, но сильно испугался.