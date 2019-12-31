Нападение на пост ДПС в Ингушетии. Главное
По данным «Интерфакса», нападение на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии произошло около 17:30 (местное время совпадает с московским). Источник агентства и Telegram-канал Mash раскрыли личности подозреваемых. Это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний — известный армрестлер, мастер спорта и победитель «Кубка дружбы Калмыкии», проходившего в Элисте. Сейчас спортсмен находится в реанимации.
Мужчины приблизились к посту на автомобиле Lada Granta. Они вышли из машины с ножами в руках и набросились на трех сотрудников ППС.
Один из полицейских погиб, еще двое находятся в больнице Назрани. Мизиева застрелили на месте.
В МВД сообщили, что в результате нападения был убит инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Ему было 34 года. У полицейского осталась жена и четверо детей.
Концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения на пост ДПСПодробнее
«Руководство и личный состав министерства внутренних дел России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского», — пообещали в ведомстве.
После происшествия в Магасе были усилены меры безопасности. Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил о том, что действия злоумышленников — это «неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года».
Мэрия Магаса отменила новогодний концерт и фейерверк после нападения на пост ДПС. Мотивы преступников выясняются.