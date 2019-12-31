Нападение на пост ДПС в Ингушетии. Главное

В ингушском Магасе 31 декабря двое мужчин напали на пост ДПС. В результате один полицейский погиб, еще двое находятся в больнице. Нападавшие были нейтрализованы, сообщили в МВД. Один из них умер, другой попал в реанимацию. Подробности — в обзоре «360».

По данным «Интерфакса», нападение на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии произошло около 17:30 (местное время совпадает с московским). Источник агентства и Telegram-канал Mash раскрыли личности подозреваемых. Это 18-летний Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев. Последний — известный армрестлер, мастер спорта и победитель «Кубка дружбы Калмыкии», проходившего в Элисте. Сейчас спортсмен находится в реанимации.

Мужчины приблизились к посту на автомобиле Lada Granta. Они вышли из машины с ножами в руках и набросились на трех сотрудников ППС.

Один из полицейских погиб, еще двое находятся в больнице Назрани. Мизиева застрелили на месте.

В МВД сообщили, что в результате нападения был убит инспектор ГИБДД старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Ему было 34 года. У полицейского осталась жена и четверо детей.

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«Руководство и личный состав министерства внутренних дел России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского», — пообещали в ведомстве.

После происшествия в Магасе были усилены меры безопасности. Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил о том, что действия злоумышленников — это «неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года».

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