Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС перед Новым годом

«Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года, и вообще совершать такие действия», — произнес Калиматов.

Ранее стало известно, что при нападении на пост ДПС погиб один полицейский. Трое сотрудников правоохранительных органов, по предварительной информации, были госпитализированы. Пострадавшие находятся в реанимации. На пост в Магасе напали неизвестные. Один из них был ликвидирован.