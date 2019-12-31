    31 декабря 2019, 20:50

    Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС перед Новым годом

    Светлана Степанова

    Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал неуважением к республике и ее народу нападение на пост ДПС, которое произошло за несколько часов до Нового года. Об этом сообщил ТАСС.
    Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС перед Новым годом

    «Великий цинизм и неуважение к себе, к республике, к народу в преддверии Нового года, и вообще совершать такие действия», — произнес Калиматов.

    Ранее стало известно, что при нападении на пост ДПС погиб один полицейский. Трое сотрудников правоохранительных органов, по предварительной информации, были госпитализированы. Пострадавшие находятся в реанимации. На пост в Магасе напали неизвестные. Один из них был ликвидирован.