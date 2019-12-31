Концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения на пост ДПС
Об этом со ссылкой на власти Магаса сообщил ТАСС.
«Новогодний концерт на площади Алания, который должен был начаться в 21:00, был отменен, также отменен праздничный фейерверк, который должны были запустить в 00:00», — сообщили в мэрии.
Издание «Ингушетия» сообщило со ссылкой на источник, что все артисты, которые должны были выступать, отправлены домой.
«Сейчас с площади убирают музыкальную аппаратуру и разбирают палатки, где было организовано горячее питание для зрителей», — сказал собеседник газеты.
Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря в 17:30 местного времени. Вооруженные бандиты открыли огонь по полицейским. Республиканский Минздрав сообщил, что постовые находятся в реанимации. Неофициальные источники сообщают, что личности нападавших установлены.