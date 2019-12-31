Концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения на пост ДПС

Мэрия Магаса сообщила об отмене праздничного концерта и фейерверка после нападения неизвестных на пост ДПС. По последним данным, пострадали трое патрульных, бандиты нейтрализованы.

Об этом со ссылкой на власти Магаса сообщил ТАСС.

«Новогодний концерт на площади Алания, который должен был начаться в 21:00, был отменен, также отменен праздничный фейерверк, который должны были запустить в 00:00», — сообщили в мэрии.

Издание «Ингушетия» сообщило со ссылкой на источник, что все артисты, которые должны были выступать, отправлены домой.

«Сейчас с площади убирают музыкальную аппаратуру и разбирают палатки, где было организовано горячее питание для зрителей», — сказал собеседник газеты.

Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря в 17:30 местного времени. Вооруженные бандиты открыли огонь по полицейским. Республиканский Минздрав сообщил, что постовые находятся в реанимации. Неофициальные источники сообщают, что личности нападавших установлены.