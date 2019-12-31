    31 декабря 2019, 22:31

    Концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения на пост ДПС

    Анастасия Кукова

    Мэрия Магаса сообщила об отмене праздничного концерта и фейерверка после нападения неизвестных на пост ДПС. По последним данным, пострадали трое патрульных, бандиты нейтрализованы.
    Концерт и фейерверк отменили в Магасе после нападения на пост ДПС

    Об этом со ссылкой на власти Магаса сообщил ТАСС.

    «Новогодний концерт на площади Алания, который должен был начаться в 21:00, был отменен, также отменен праздничный фейерверк, который должны были запустить в 00:00», — сообщили в мэрии.

    Издание «Ингушетия» сообщило со ссылкой на источник, что все артисты, которые должны были выступать, отправлены домой.

    «Сейчас с площади убирают музыкальную аппаратуру и разбирают палатки, где было организовано горячее питание для зрителей», — сказал собеседник газеты.

    Нападение на пост ДПС произошло 31 декабря в 17:30 местного времени. Вооруженные бандиты открыли огонь по полицейским. Республиканский Минздрав сообщил, что постовые находятся в реанимации. Неофициальные источники сообщают, что личности нападавших установлены.